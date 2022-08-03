前陽明醫院長唐高駿涉貪案無罪 判刑事補償48萬

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（中央社記者劉世怡台北3日電）前陽明大學附醫院長唐高駿涉採購收賄，檢調發動搜索約談後起訴，去年底最高法院判無罪確定。唐高駿因收押120天，請求刑事補償。高院裁定每天補償4000元、共48萬元。

台灣高等法院指出，當時桃園地方法院對唐男裁准羈押及延長羈押，是因本案中有廠商證稱有給付回扣，且於執行搜索時，也有搜出廠商行賄帳冊等，足認唐男的犯罪嫌疑重大，考量國家司法權行使、社會秩序及公共利益，法官羈押處分應屬適當必要，且合乎比例原則。

高院表示，唐男歷次偵審否認犯行等，沒有不為補償或具有可歸責事由的情形，審酌唐男個案情況，認為每天補償新台幣4000元為適當，他遭羈押天數120天，准予補償48萬元。可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。

全案緣於，士林地檢署起訴指出，唐高駿曾任國立陽明大學附設醫院院長及宜蘭醫院院長，98年間擔任陽明附設醫院院長期間，藉輸液型麻醉機採購案，收受廠商紅酒禮盒，內含新台幣11萬5000元現金。

起訴並指出，唐高駿99年在數位影像處理系統採購案，收受廠商14萬元；唐高駿另於宜蘭醫院院長任內，藉心臟血管攝影X光機合作等案，收賄60萬元。

一審士林地方法院僅認定唐高駿收賄11萬1500元構成犯罪，依貪污治罪條例判刑7年6月；其他收賄部分，罪證不足，判決無罪。

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案經唐高駿、檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，紅酒禮盒行賄案中，居中的郭姓白手套供詞有疑慮，賄賂早就被郭男侵吞，改判唐高駿無罪，一審無罪部分也予以維持。

檢察官不服紅酒禮盒行賄案改判無罪，上訴後經最高法院撤銷發回，高院更一審仍認定罪證不足，判唐高駿無罪；檢察官不服再提起上訴，最高法院110年間認為，原審判並無違背法令，駁回上訴，獲無罪確定。（編輯：張銘坤）1110803