半年內三度酒駕 醉男吊照再犯挨罰18萬

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41歲林姓男子7月31日下午騎車行經高雄市鳥松區中正路時，因搖搖晃晃遭巡邏員警懷疑，警方查詢其車牌發現其駕照已被吊銷，攔查更發現身上散發濃厚酒味，現場酒測值達0.88毫克，當場送辦並開罰新台幣18萬元。（高雄市仁武警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月3日

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄林姓男子因騎車搖晃遭仁武警分局員警攔查，員警不僅聞到全身酒氣，一查還發現他今年已被查獲2次酒駕，且機車駕照已吊銷，酒測值達0.88毫克，當場送辦並開罰18萬罰鍰。

高雄市政府警察局仁武分局今天新聞稿指出，41歲林男7月31日下午騎車行經鳥松區中正路時，因搖搖晃晃遭巡邏員警懷疑，警方查詢車牌發現他的駕照已被吊銷，經攔查發現身上散發濃厚酒味。

林男不但坦承有喝酒上路，且今年已被查獲2次酒駕，酒測值達0.88毫克，員警當場告知相關權利後將他逮捕，全案依公共危險罪現行犯移送橋頭地檢署偵辦。

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警方調查，林男今年3月29日及4月11日已遭查獲2次酒駕，如今又被鳥松派出所員警查獲，將面臨新台幣18萬元高額罰鍰。經向監理機關查詢還發現，林男因多次酒駕遭吊銷駕照，且還在不能考領駕照期間多次違規，已依據「道路交通管理處罰條例」規定，永久吊銷駕照，終身不得考領。

仁武分局表示，依照現行「道路交通管理處罰條例」規定，10年內酒駕2次以上即為累犯，第2次酒駕機車騎士罰鍰9萬元、第3次則按前次裁罰基準再加9萬元，吊銷駕駛執照3年內不得考領，地方交通局得公布酒駕累犯姓名、照片及違規事實。（編輯：謝雅竹）1110803