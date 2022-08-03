林鴻明掏空金尚昌判刑8年定讞 提前報到入監

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北3日電）前台北101董事長林鴻明被控涉掏空金尚昌公司，7月21日遭最高法院駁回上訴，判刑8年定讞。林鴻明已於上週主動向台北地檢署報到入監服刑。

全案緣於，金尚昌開發公司（原名林三號國際發展公司）在民國88年間向中聯信託貸款逾新台幣18億元，並以淡水地區大批土地作為擔保，因未依約還款，擔保土地遭中聯信託以不良債權方式轉賣給其他建設公司。

金尚昌實際負責人林鴻明涉嫌指示他人出面以12億元買下逾15億元的不良債權後，與建設公司共同開發土地，謀取利益，使金尚昌損失鉅額開發利益。

一審台北地方法院依證券交易法，判林鴻明9年6月徒刑，併科罰金2億元。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改依偽造文書罪判刑3月、得易科罰金，另依證交法財務報告隱匿罪，判刑1年8月，其他部分無罪。

最高法院於民國106年6月就偽造文書罪部分，駁回上訴確定，另外被判隱匿財報不實有罪及其他無罪部分，發回更審；高院更一審依證交法等罪判林鴻明10年徒刑、未扣案犯罪所得4億9746萬元沒收。

案經上訴，最高法院發回更審。高院更二審認為，卷內事證足以認定林鴻明以對林三號公司、金尚昌公司不利益且不合營業常規方式，將米蘭段、水仙段土地分別移轉給自己及掌控的啟揚公司名下，導致林三號公司、金尚昌公司分別受有財產損害，而使自己得利。

更二審審酌，林鴻明犯後飾詞卸責，態度不佳，致使公司受損程度、不法所得數額鉅大等情形，依違反證券交易法使公司為不利益交易罪，判他有期徒刑8年，犯罪所得3億500萬元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，追繳沒收。

案經林鴻明、檢察官上訴，最高法院7月21日予以駁回，全案定讞。（編輯：方沛清）1110803