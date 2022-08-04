黃芳彥涉洗錢案在美國死亡 獲不起訴處分

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（中央社記者林長順台北4日電）前新光醫院副院長黃芳彥因涉及協助前第一夫人吳淑珍洗錢，被檢方通緝，時效到民國123年。台北地檢署日前接獲外館通報，證實黃芳彥已在美國死亡，今天將黃男不起訴處分。

黃芳彥因涉嫌協助前第一夫人吳淑珍藏匿鑽石、珠寶及新台幣6000萬元款項，最高檢察署特別偵查組（已裁撤）於97年間認定違反洗錢防制法第2條第2款掩飾、寄藏他人因重大犯罪所得財物或財產上利益之罪，列為被告。

黃芳彥於97年3月搭機赴美，特偵組後來兩度以證人身分傳訊滯美不歸的黃芳彥返台說明，並多次透過他人代為聯繫，但黃芳彥並未到案，對他發布通緝，時效到123年1月22日。

特偵組遭裁撤後，案件移交台北地檢署偵辦。北檢日前接獲外館通報，證實黃芳彥已於去年1月間在美國死亡，檢察官今天依刑事訴訟法規定將黃芳彥不起訴處分。

特偵組偵辦扁案期間，於98年1月間前往黃芳彥相關住所搜索，在黃芳彥一件西裝口袋內搜到鑽石，當中有11 顆裸鑽共價值4700萬元，同時查扣了與國務機要費案有關的TIFFANY鑽戒及不少翡翠、首飾，總計80餘件。

由於黃芳彥一直滯美未歸，這批鑽石、珠寶一直被特偵組查扣，暫放在台灣銀行保險箱中，案件移交台北地檢署後，目前仍由北檢查扣中。（編輯：張雅淨）1110804