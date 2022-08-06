城中城大火主嫌判無期 高市府：應更體諒家屬心情

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄城中城大火昨天判決出爐，主嫌黃格格遭依公共危險放火罪判處無期徒刑。高市府今天表示，尊重判決結果，但各界也應體諒家屬心情，市府並積極改善公安、協助關懷住戶生活。

高雄市政府今天訊息表示，針對城中城判決結果，尊重司法，但社會各界也應更體諒家屬的心情；不幸事件發生後，市府也積極改善全市相關公安，並協助、關懷住戶們後續生活。

後續復原部分，市府表示，包含提出「公益性跨區區段徵收」方案，拆除已成危樓的城中城大樓、原址改建新闢公園「府北公園」，並在跨區區段徵收地段興建七賢社宅供無房屋所有權住戶優先租住，同步推動都計變更暨府北里環境再生工程等。

府北公園已在5月動土，預計9月完工；七賢社宅由國家住宅及都市更新中心於7月29日推出統包工程，預計2027年完工，將有600戶，並規劃設置托嬰、日照等社福功能。

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高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日暗夜發生火災，造成46死、41人傷，高雄地檢署雖依殺人、公共危險罪起訴主嫌黃格格。但昨天一審判決出爐，高雄地方法院表示，檢方證據無法證明黃格格有殺害大樓住戶動機，雖然放火有明顯過失，但不構成檢方認定殺人罪，改依公共危險放火等罪情節嚴重，判最重無期徒刑。

對此雄檢回應表示，黃格格故意放火，且明知內含泡棉沙發為易燃物，還選在凌晨眾多住戶居住熟睡的集合式大樓為之，導致火勢一發不可收拾，自有不確定殺人故意，將參酌被害家屬意見上訴。（編輯：郭諭儒）1110806