中市警執行安居專案 緝獲毒嫌106人

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台中市警察局8日召開「安居專案」破案記者會宣布，共緝獲藥頭及藥腳共106人，並查扣網售精美包裝新興毒品。中央社記者郝雪卿攝 111年8月8日

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市警察局今天召開「安居專案」破案記者會宣布，動員487名全國警力，共緝獲藥頭及藥腳共106人，並查扣網售精美包裝新興毒品，偽裝成防疫茶包、BNT、葉黃素。

台中市警察局霧峰分局偵查隊長張漢章在記者會中表示，市警局刑事警察大隊與霧峰分局於5月間接獲線報，有民眾從民國109年初起利用網路社群媒體販賣大麻花、菸彈、種子等毒品，再以超商店到店方式交貨，警方運用大數據科技分析，鎖定嫌疑人遍布全台18個縣市。

警方表示，偵查發現網售精美包裝新興毒品、混合性毒品咖啡包或大麻，這次查獲毒咖啡包就驚見偽裝「防疫茶包」、BNT、「葉黃素」、「各式潮牌名牌」等，其中毒葉黃素上標註We care，可見毒販包裝手法多元。

台中市警察局報請台中地檢署指揮，配合111年第7波「安居專案」執行掃蕩全台毒品犯罪，動員全國警力487人，搜索144處。警方表示，透過攻堅、搜索供毒藥頭及施用藥腳，總計緝獲106人，並查扣大麻毒品91包、毒品咖啡包603包、大麻植株81株、大麻種子16顆，以及毒品使用器材等證物。

在偵辦過程中，警方指出，其中楊姓嫌疑人為躲避警方查緝，將大麻藏在茶葉包裝裡，意圖讓警方以為是一般茶葉，因外觀有差異仍躲不過員警法眼被識破。

警方說，還有謝姓嫌疑人自學栽種大麻技術，並從國外購買種子以自產自銷營運，但還來不及銷售即遭警方查獲。106名被緝獲嫌疑人已分別移請全台各區地檢署進一步偵辦。（編輯：張雅淨）1110808