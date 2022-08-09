前夫坦承借帳戶對人頭助理不知情 戴寧否認犯行

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）無黨籍嘉市議員戴寧被控詐領助理費案，嘉義地院今天開庭，證人前夫郭男坦承有向友人借用帳戶，但後續人頭助理細節並不清楚；戴寧仍否認犯行，認為在帳戶上註明買貓砂不實。

戴寧被控詐領助理補助費，檢方今年5月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地方法院上午進行審理程序，傳喚證人戴寧的前夫郭男，以及擔任人頭助理邱男，不過，邱男以沒有收到傳票為由，並沒有出庭作證。

郭男與戴寧於民國101年結婚、105年離婚，郭男於102年曾找好友邱男擔任人頭助理，但郭男今天證述，當時由戴寧提到服務處要找帳戶使用，並向邱男借用，平時從事素食餐廳工作的邱男並沒有實際擔任助理。

郭男另證述曾向妹妹郭女、邱男提及借用帳戶，因年代久遠，後續人頭助理相關細節已不清楚，郭女擔任人頭助理一事，也是案件爆發後才知情。

對於郭男於偵查中，明白告知邱男借用銀行帳戶是擔任戴寧人頭助理，與今天說法只是借用帳戶，其餘並不清楚，前後供詞不一；郭男說，應是當時檢察官問話，自己用語、認知上問題。

辯護律師詰問郭男是否與戴寧正在進行子女監護權官司訴訟，公訴檢察官當場提出異議，認為與審理案件無關，但律師仍持續詢問，檢察官一度怒拍桌制止，要求律師須尊重審判長裁示後，才能再發言。

戴寧今天開庭仍否認犯行，認為在帳戶上註明購買貓砂是不實，並沒有在住處養貓，也沒有買貓砂。

辯護律師陳述，戴寧與前夫郭男具有重大利害關係衝突，包括離婚訴訟、子女監護權訴訟審理中、妨害自由官司不起訴等，且證詞有違反經驗法則，如妻子要求拿他人帳戶使用，怎麼會不知道用途，這相當不合理，顯然是要迴避成為戴寧共犯罪嫌。

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據嘉義地檢署起訴書，戴寧自99年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

起訴書指出，陳男等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得518萬7774元；戴寧否認犯行，始終未見悔意，檢方建請從重量處應執行有期徒刑24年。（編輯：謝雅竹）1110809