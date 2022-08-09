嘉市文化路夜市火警7戶毀 黃敏惠：助店家重建

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市知名文化路夜市今天凌晨發生火警，火勢猛烈，7戶受到波及，包括阿娥豆花老店及剛開幕的夾娃娃機店；市長黃敏惠前往勘災，要求盡速釐清火災原因，讓店家早日重建。

嘉義市文化路夜市凌晨發生火災，黃敏惠於火勢撲滅後，第一時間前往勘災，除感謝第一線消防人員搶救辛勞外，並要求消防局盡速鑑定並釐清火災發生原因，市府也會盡全力協助災後重建，讓店家早日可以恢復營業。

消防局表示，火災現場大都為鐵皮屋構造，經大火肆虐，受到波及的7戶建物不是只剩殘骸，就是整個塌陷，災損以建築結構及年代評估為準，初估損失約新台幣80萬元；現場利用大型機具開挖清理火場，由火調人員查看火勢延燒路徑，以利判斷起火點。

消防局指出，將盡速鑑定並釐清火災發生原因，若鑑定報告出爐，除了起火處建物外，其餘店家都可重建營業。

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消防局於凌晨3時左右據報，指文化路夜市店家發生火警，消防人車前往搶救，現場濃煙密布，火勢猛烈，店家全面燃燒，消防人員布水線灌救。因店家內部大都是易燃物品，火勢一發不可收拾，延燒迅速，並波及延平街住戶，火勢直到清晨5時29分撲滅，住戶都已疏散，共延燒7戶，沒有人員傷亡。

嘉義市知名小吃阿娥豆花攤位位於文化路與延平街口，也受到火勢波及，只剩下殘骸；剛開幕不久的夾娃娃機店，以及平價服飾野牛谷幾乎全毀。（編輯：謝雅竹）1110809