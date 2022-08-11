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17歲男林口養豬場實習 墜3米深污水池送醫昏迷中

2022/8/11 16:36（8/11 16:46 更新）
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17歲呂姓少年11日上午在新北市林口區養豬場實習時不慎跌落3公尺深污水池，警方表示，呂男經送醫急救已恢復呼吸心跳，加護病房觀察中。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年8月11日
17歲呂姓少年11日上午在新北市林口區養豬場實習時不慎跌落3公尺深污水池，警方表示，呂男經送醫急救已恢復呼吸心跳，加護病房觀察中。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年8月11日
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（中央社記者高華謙新北11日電）17歲呂姓少年今天上午在新北市林口區養豬場實習時，不慎跌落3公尺深污水池。警方表示，呂姓少年被救起後，經搶救已恢復呼吸心跳，但目前陷入昏迷，在加護病房觀察中。

養豬場吳姓男員工向警方表示，呂姓少年今天上午約8時30分不慎掉進污水池，他趕緊求援，並跳入污水池救人。

新北市政府消防局獲報後，立即調派消防人員、車輛救援。消防人員到場時，呂姓少年已無呼吸心跳，立即送醫搶救。

警方初步調查，呂姓少年為實習生，主要任務是飼養豬隻，業者今天帶呂姓少年了解廢水處理流程，可能在過程中不慎跌落。

警方表示，呂姓少年被送往林口長庚醫院急救，家屬已趕到醫院。（編輯：戴光育）1110811

17歲呂姓少年11日上午在新北市林口區養豬場實習時跌落3公尺深污水池，已送醫急救。警方初步調查，呂姓少年為實習生，主要任務是飼養豬隻，業者帶呂姓少年了解廢水處理流程，可能在過程中不慎跌落。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年8月11日
17歲呂姓少年11日上午在新北市林口區養豬場實習時跌落3公尺深污水池，已送醫急救。警方初步調查，呂姓少年為實習生，主要任務是飼養豬隻，業者帶呂姓少年了解廢水處理流程，可能在過程中不慎跌落。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年8月11日
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