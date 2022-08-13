情侶檔涉助誘騙人至柬埔寨工作 刑事局逮捕送辦

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（中央社記者劉建邦台北13日電）蔡姓白牌車司機和女友被詐騙集團吸收，涉協助誘騙台灣民眾赴柬埔寨工作，蔡男提供包套服務，像載送、住宿等，刑事局在機場攔阻7名民眾，再循線逮捕蔡男等2人送辦。

刑事局今天召開記者會，國際刑警科偵一隊隊長張瑋倫說，日前接獲情資，有民眾和詐騙集團合作，把台灣民眾送至柬埔寨工作，經查以45歲蔡姓男子等2人涉嫌，組專案小組偵辦。

警方掌握線索後，7月底派員赴桃園機場守候，順利在機場攔阻7名民眾，並循線緝獲負責接送蔡姓男子，事後再赴新北市新店區逮捕其詹姓女友到案。7名民眾皆向警表示，不清楚赴柬埔寨從事工作內容。

警方查出，擔任白牌車司機的蔡姓男子和女友被詐騙集團吸收，主要提供赴柬埔寨前的包套服務，像安排車輛接送民眾前往辦領護照、提供偽造已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的小黃卡、發放生活費及準備住宿地點等，最後再把人一起載至機場送出境。

經清查，蔡姓男子等2人從6月底至7月底，約協助載送100人至柬埔寨，共賺取約新台幣200萬元費用。

警詢後依違反組織犯罪防制條例等罪嫌，把蔡姓男子等2人移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

刑事局呼籲，民眾透過網路求職，應小心謹慎，避免成為人口販運被害人，應徵工作時，發現有不合理超高月薪、海外工作地點、包吃住機票等招募內容時，應是跨國詐騙集團誘騙手法。

警方調查，許多被害民眾抵達當地、下飛機後，就會立即被犯罪集團成員帶走，事後遭囚禁、毆打，且工作內容不是賭場荷官，而是長時間撥打詐騙電話。（編輯：李錫璋）1110813