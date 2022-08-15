電商涉混低價進口貨裝高檔茶 負責人遭收押

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南檢調接獲情資指稱有茶葉銷售公司涉嫌以低價境外茶葉混充高檔台灣茶，透過購物網站販售牟利，循線在台南市新化區查獲大批茶葉及分裝機具，負責人周姓男子遭聲押獲准。

法務部調查局台南市調查處今天發布新聞稿指出，台南地檢署日前接獲衛生福利部食品藥物管理署、台南市政府衛生局告發，轄內疑有以境外茶混充台灣茶販售情事，指派檢察官粟威穆指揮台南市調查處共同偵辦。

台南市調查處指出，循線調查發現有茶葉銷售公司透過購物網站銷售給全各地消費者，8月3日會同食藥署及台南市衛生局人員前往台南市新化區一處製茶工廠執行搜索，現場查扣以30台斤真空袋分裝的拼配茶葉逾250包，總重達4500公斤，還有標示原產地為台灣的4兩真空袋分裝拼配茶逾400包。

台南市調查處指出，現場並查扣真空包裝機、自動分裝機及茶葉自動挑梗機等機具，48歲的工廠負責人周姓男子長期從事茶葉買賣，因具備烘焙茶葉專業技術，以每台斤新台幣200至300元不等價格採購越南茶，又以每台斤500至750元不等價格採購台灣茶，自行以7比3比例拼配後，透過烘焙技術以假亂真。

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台南市調查處指出，周男再以標有「杉林溪高山茶」、「阿里山高山茶」、「梨山茶」及「福壽梨山」等字樣的4兩真空袋分裝，以每台斤1000至1500元不等價格，透過蝦皮及淘寶等購物網站，販售給台灣及中國大陸地區消費者，藉以從中牟取暴利。

台南市調查處指出，全案經訊問後依違反食品安全衛生法、刑法詐欺及商品虛偽標記罪移送台南地檢署，檢察官訊後認周男涉嫌重大，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，將擴大追查是否有其他共犯與被害人。（編輯：謝雅竹）1110815