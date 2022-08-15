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蘆竹區某汽車旅館 泰籍女子疑口角後殺害前夫

2022/8/15 15:15
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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市蘆竹區某汽車旅館13日發生疑似長期受家暴女子涉嫌殺害前夫案，警方詢後依殺人罪將女子移送地檢署，檢方提出聲押，法官14日深夜裁定以新台幣10萬元交保、限制出境出海。

蘆竹分局偵查隊隊長吳東海今天接受媒體聯訪表示，蘆竹分局13日下午3時25分獲報，有夫妻發生口角糾紛，其中男子因跌倒受傷，員警趕赴現場發現，男子倒臥昏迷在地，頭部及腹部均有外傷，緊急送醫仍於4時31分宣告不治。

吳東海指出，涉嫌行凶者疑為男子前妻，目前已經依法移送桃園地方檢察署偵辦，至於確切事發過程及死因，已報請檢察官、法醫相驗釐清，警方詢後依殺人罪將女子移送桃園地檢署。

檢方表示，在向桃園地方法院提出聲押後，法官昨天深夜裁定以10萬元交保、限制出境出海。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心表示，目前案件已經進入偵辦中，防治中心不便對外發言。

知情人士指出，男子與泰國籍前妻育有3名未成年子女，男子常因家務及金錢問題與妻子口角甚至暴力相向，2人已離婚，男子與前妻分居於桃園及新北市，女子曾有通報家暴紀錄，目前3名孩子由親友協助安置。（編輯：方沛清）1110815

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