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行動製毒車宅配一條龍 雄警破販毒集團

2022/8/15 17:04（8/15 17:46 更新）
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高雄市刑大偵三隊日前破獲下游「小蜜蜂」販毒案，溯源破獲幕後行動製毒車一條龍服務、提供宅配到府販毒集團，查扣製造第3級毒品「喵喵」先驅化學原料18桶、毒品咖啡包等。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月15日
高雄市刑大偵三隊日前破獲下游「小蜜蜂」販毒案，溯源破獲幕後行動製毒車一條龍服務、提供宅配到府販毒集團，查扣製造第3級毒品「喵喵」先驅化學原料18桶、毒品咖啡包等。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月15日
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（中央社記者曾以寧高雄15日電）高雄市刑大偵三隊日前破獲下游「小蜜蜂」販毒案，溯源破獲幕後行動製毒車一條龍服務、提供宅配到府販毒集團，查扣製造三級毒品「喵喵」先驅化學原料18桶，數量達326公斤。

檢警扣案物證，包雙BB運毒專車4輛，製造第3級毒品「喵喵」先驅化學原料18桶（淨重326公斤）、毒品咖啡包32包(約130公克)、K他命10包(毛重約80公克)、封膜機、夾鏈袋、咖啡包分裝袋。

高雄市政府警察局刑警大隊偵三隊執行毒品溯源，分析犯毒模式後，情資整合會同左營、三民二、林園、苓雅等警分局組成專案，自5月間展開追查，歷時4個多月跟監蒐證，掌握毒販藏匿毒品倉庫，陸續逮捕吳姓同等等5人，並策動年僅22歲的陳姓主嫌投案。全案訊後依違反毒品危害防制條例第4條販賣、製造毒品未遂等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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檢警專案小組調查，陳嫌負責出資購買毒品，聘僱2名成員擔任早、晚班總機負責網路銷售毒品；2至3人開車負責毒品外送交易，採24小時輪班制，販毒網絡遍布大高雄地區。近期更購入製毒原料意圖製造毒品，將企業經營理念如法炮製，毒品咖啡包從生產、包裝、販售到宅配到府等「一條龍」承攬。

警方呼籲，販賣毒品害人害己，短暫迅速獲利讓年輕人誤以為賺錢容易而導致價值觀偏差，最終必身陷囹圄，面臨多年徒刑，得不償失。（編輯：孫承武）1110815

高雄市刑大偵三隊日前破獲下游「小蜜蜂」販毒案，溯源破獲行動製毒車一條龍服務，提供宅配到府販毒集團，查扣製造第3級毒品「喵喵」先驅化學原料、毒品及各式刀械、瓦斯槍等。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月15日
高雄市刑大偵三隊日前破獲下游「小蜜蜂」販毒案，溯源破獲行動製毒車一條龍服務，提供宅配到府販毒集團，查扣製造第3級毒品「喵喵」先驅化學原料、毒品及各式刀械、瓦斯槍等。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月15日
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