更多編輯台推薦新聞：
栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意
文化

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意

WBC美國隊大膽啟用電視球評掌兵符 昔為王建民隊友
運動

WBC美國隊大膽啟用電視球評掌兵符 昔為王建民隊友

柬埔寨打工陷阱 台商攜近5萬美金與中國黑道喊價一天救兩人
國際

柬埔寨打工陷阱 台商攜近5萬美金與中國黑道喊價一天救兩人

新北市長選舉 林佳龍緊攻陸戰、侯友宜打政績牌
政治

新北市長選舉 林佳龍緊攻陸戰、侯友宜打政績牌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男子酒駕路上蛇行拒捕 與警車碰撞仍遭逮送辦

2022/8/20 20:54（8/20 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市龜山警方20日晚間圍捕蛇行車輛時，51歲黎姓男駕駛與警車發生衝撞，造成員警受傷、警車受損；黎男被逮後，酒測值為每公升0.34毫克，全案依法送辦。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年8月20日
桃園市龜山警方20日晚間圍捕蛇行車輛時，51歲黎姓男駕駛與警車發生衝撞，造成員警受傷、警車受損；黎男被逮後，酒測值為每公升0.34毫克，全案依法送辦。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年8月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市龜山警方今天晚間獲報有車輛蛇行，警員進行圍捕，黎姓男子駕車先撞擊路邊多輛車子，再碰撞警車，最後仍遭逮捕，過程中1名員警受傷，所幸無大礙。黎男酒測值0.34，全案依法送辦。

桃園市政府警察局龜山分局表示，今天晚間6時10分許，龜山分局坪頂派出所員警在進行巡邏勤務時，獲報有名男子駕車在路上蛇行，立刻前往處理。

警方表示，員警在忠義路一段往龜山方向發現51歲黎男的車子，試圖要阻止車輛前進並要求停車，不料，黎男卻緊急迴轉，沿忠義路一段往林口方向逃逸，警方隨即通報警網攔查圍捕、緊追在後。

警方表示，黎男在逃逸過程中擦撞多部停放在路旁的車輛，最後在新北市林口樂活公園旁遭攔截，攔截過程中雙方車輛發生碰撞，警車受損，其中1名員警也在逮捕過程中受傷，所幸無大礙。

警方表示，黎男遭逮後，酒測值為每公升0.34毫克，全案將依公共危險罪及妨礙公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1110820

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族