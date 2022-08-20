男子酒駕路上蛇行拒捕 與警車碰撞仍遭逮送辦

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桃園市龜山警方20日晚間圍捕蛇行車輛時，51歲黎姓男駕駛與警車發生衝撞，造成員警受傷、警車受損；黎男被逮後，酒測值為每公升0.34毫克，全案依法送辦。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年8月20日

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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市龜山警方今天晚間獲報有車輛蛇行，警員進行圍捕，黎姓男子駕車先撞擊路邊多輛車子，再碰撞警車，最後仍遭逮捕，過程中1名員警受傷，所幸無大礙。黎男酒測值0.34，全案依法送辦。

桃園市政府警察局龜山分局表示，今天晚間6時10分許，龜山分局坪頂派出所員警在進行巡邏勤務時，獲報有名男子駕車在路上蛇行，立刻前往處理。

警方表示，員警在忠義路一段往龜山方向發現51歲黎男的車子，試圖要阻止車輛前進並要求停車，不料，黎男卻緊急迴轉，沿忠義路一段往林口方向逃逸，警方隨即通報警網攔查圍捕、緊追在後。

警方表示，黎男在逃逸過程中擦撞多部停放在路旁的車輛，最後在新北市林口樂活公園旁遭攔截，攔截過程中雙方車輛發生碰撞，警車受損，其中1名員警也在逮捕過程中受傷，所幸無大礙。

警方表示，黎男遭逮後，酒測值為每公升0.34毫克，全案將依公共危險罪及妨礙公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1110820