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首頁 / 社會

15歲少年打工食指遭截斷 仲介、工廠被開罰

2022/8/22 13:28
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市一名15歲少年，今年國中畢業後為減輕家中負擔，7月到一家工廠打工，第一天他上機台作業，左手食指就被截斷，仲介公司、工廠讓未滿18歲勞工從事危險工作均被開罰。

台中市勞檢處今天透過文字稿表示，7月23日接獲通報，15歲少年在從事熱水器底座外殼沖壓生產作業，因衝床未設置護罩等安全設備，導致他的左手食指前端遭模具壓傷被截斷。

勞檢處指出，派員檢查發現該公司違反職業安全衛生法規定。另因罹災者未滿18歲從事衝壓機械壓傷，8月9日派員至仲介公司實施檢查，再次釐清確認有使未滿18歲者從事相關危險性或有害性工作情事。

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台中市勞動檢查處表示，仲介公司及工廠，因使未滿18歲勞工從事危險性工作，涉違反勞動基準法及職業安全衛生法，涉及刑法部分，移請台中地方檢察署處理；另工廠衝床未設置護罩等安全設備，該公司違反職業安全衛生法，加重處以新台幣6萬元罰鍰。

據了解，少年來自單親家庭，今年國中畢業後，為減輕媽媽負擔，透過仲介到一家工廠打工。媽媽並未簽署同意書讓少年去打工，仲介業者坦承一時疏忽，當初說好是包裝工作，不知道少年到了工廠，竟被派上機台，自己也是受害者。（編輯：謝雅竹）1110822

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