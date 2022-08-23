林口山區非法焚燒廢棄物 保七警空拍蒐證逮余嫌

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內政部警政署保安警察第七總隊23日表示，7月接獲新北市環保局通報，指林口區頂福山區疑有非法燃燒情事，並導致當地偶有空氣品質異常；經空拍機蒐證發現頂福山區竟遭挖掘坑洞，約有半個羽球場大小，深度達1層樓，且內含燃燒後的灰燼和廢棄物堆置情形。（警政署保安警察第七總隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年8月23日

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）40多歲余男非法載運廢棄物並傾倒於新北市林口區頂福山區坑洞內燃燒，單月非法獲利近新台幣8萬元，保七總隊接獲新北市環保局通報後長期偵蒐，昨天執行搜索查緝將余男送辦。

內政部警政署保安警察第七總隊今天發布新聞稿表示，今年7月接獲新北市政府環境保護局通報，指稱新北市林口區頂福山區疑有非法燃燒情事，並導致當地偶有空氣品質異常情形，經查發現頂福山區竟遭挖掘坑洞，且約有半個羽球場大小，深度達1層樓，且內含燃燒後的灰燼和廢棄物堆置情形。

保七總隊獲報後立即和新北市環保局、農業局及林口警分局等單位共組專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦。

經專案小組調查發現，涉案的40多歲余男並無廢棄物清理相關執照、場址和設備合法資格，藉由使用父親所持有土地，在當地堆置混合營建廢棄物場區路口設立鐵門，並裝設監視器設備，藉此隱藏場內非法焚燒廢棄物的犯行。

為完整蒐證余男非法棄置及焚燒犯行，專案小組利用空拍機蒐證，並翻山越嶺從案發地後方開闢小徑進入場區，歷經1個多月埋伏蒐證。

根據專案小組調查，余男單月駕車載運非法棄置廢棄物（廢木材棧板）共13車次，將廢棄物傾倒至坑洞內後，趁傍晚天色昏暗時進行露天焚燒，初估單月非法獲利約7萬8000元。

專案小組見時機成熟，昨天出動10人到新北市林口區等3處所同步執行搜索查緝，當場查獲余男涉嫌違反廢棄物清理法，並起出請款單、報價單、合約書等文書資料和小貨車1輛等證物。

全案詢後將余男依涉違反廢棄物清理法第46條移送新北地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1110823