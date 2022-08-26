男險被騙至東南亞工作未成遭恐嚇 警破人蛇集團

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（中央社記者劉建邦台北26日電）留姓男子組人蛇集團，旗下成員以高薪為由，誘騙民眾赴東南亞工作，因一名男性被害人反悔，留男等人設局約出後恐嚇毆打、逼簽本票，警方循線逮捕留男等6人，警詢後送辦。

台北市警察局南港分局今天召開記者會，偵查隊長陳人嘉表示，日前接獲民眾報案，指稱遭人恐嚇毆打，且對方疑涉境外打工詐騙，組專案小組偵辦，查出22歲留姓男子等人涉案。

警方說，無幫派背景留姓男子等人向男性被害人供稱可安排至東南亞工作，月薪有新台幣10萬元至20萬元，且提供機票、住宿等，因近期柬埔寨打工陷阱頻傳，留男等人謊稱是赴泰國工作。

被高薪吸引的24歲被害人原答應前往工作，事後發現政府強力宣導境外打工陷阱，加上媒體持續報導相關事件，發現有異，向留姓男子等人告知無法前往東南亞工作，引發留男不滿，事後設局約出被害人。

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警方表示，留姓男子等人設局把被害人約至新北市汐止區附近山區，過程中，再持球棒毆打被害人，並拍裸照、強逼簽200萬元本票，恐嚇被害人若無法還款就要出國工作。

警方接獲被害人報案，組專案小組布線查緝，掌握留姓男子等人在台北市等處居住地，派員前往逮捕留男等6人到案，查扣本票、球棒等物。警詢後依恐嚇、人口販運防制法等罪嫌把人移送士林地檢署偵辦，並持續追查上游集團。（編輯：李錫璋）1110826