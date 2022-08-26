更多編輯台推薦新聞：
周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳
運動

周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
生活

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛
產經

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南殺警案究責 明德外役監典獄長杜聰典調職、南檢須提報告
首頁 / 社會

男險被騙至東南亞工作未成遭恐嚇 警破人蛇集團

2022/8/26 10:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北26日電）留姓男子組人蛇集團，旗下成員以高薪為由，誘騙民眾赴東南亞工作，因一名男性被害人反悔，留男等人設局約出後恐嚇毆打、逼簽本票，警方循線逮捕留男等6人，警詢後送辦。

台北市警察局南港分局今天召開記者會，偵查隊長陳人嘉表示，日前接獲民眾報案，指稱遭人恐嚇毆打，且對方疑涉境外打工詐騙，組專案小組偵辦，查出22歲留姓男子等人涉案。

警方說，無幫派背景留姓男子等人向男性被害人供稱可安排至東南亞工作，月薪有新台幣10萬元至20萬元，且提供機票、住宿等，因近期柬埔寨打工陷阱頻傳，留男等人謊稱是赴泰國工作。

被高薪吸引的24歲被害人原答應前往工作，事後發現政府強力宣導境外打工陷阱，加上媒體持續報導相關事件，發現有異，向留姓男子等人告知無法前往東南亞工作，引發留男不滿，事後設局約出被害人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，留姓男子等人設局把被害人約至新北市汐止區附近山區，過程中，再持球棒毆打被害人，並拍裸照、強逼簽200萬元本票，恐嚇被害人若無法還款就要出國工作。

警方接獲被害人報案，組專案小組布線查緝，掌握留姓男子等人在台北市等處居住地，派員前往逮捕留男等6人到案，查扣本票、球棒等物。警詢後依恐嚇、人口販運防制法等罪嫌把人移送士林地檢署偵辦，並持續追查上游集團。（編輯：李錫璋）1110826

陳人嘉
應徵高薪打字員遭軟禁 警破獲詐騙集團逮7人送辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族