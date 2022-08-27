拖板車倒栽蔥摔落花蓮富里公埔橋下 2人輕傷

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1輛載滿貨物的拖板車27日上午由南往北方向行經台9線298.5公里處、富里公埔橋，不明原因摔落橋下，2人輕傷送醫。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年8月27日

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）台9線298.5公里處、富里公埔橋，今天上午1輛拖板車不明原因衝出護欄，「倒栽蔥」摔落約10公尺橋下，貨物掉落車道，交通受阻；警消現場尋獲2人輕傷，事發原因仍待調查。

花蓮縣消防局今天上午9時20分接獲通報，1輛拖板車摔落台9線298.5公里處富里段公埔橋下，消防人員抵達現場，發現35歲曾姓男子及18歲王姓男子，2人皆為擦挫傷，無生命危險，送台北榮民總醫院玉里分院治療。

獲救2人向警消表示，他們從屏東出發，預計到花蓮送貨，當時車內有3人，駕駛人傷勢不嚴重，已被人載走。警消不敢大意，在現場擴大搜尋；針對2人說詞，警方正在調查事發原因。

玉里警分局指出，拖板車由南往北方向行駛，事發原因仍待調查，但因車上貨品散落在橋上南北車道，目前雙向交通阻斷，現場由員警指揮改道通行。（編輯：黃世雅）1110827