武界5人失聯獲救 領隊過程中一直說「再30分就到」

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台中市清水區公所武界溯溪團26日有5人迷途失聯，經南投縣消防局會同台中市消防局搜救，27日順利找到5人，全員平安無事。圖為搜救人員引導獲救者（右）下山。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月27日

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）台中市清水區公所24人昨天到南投縣武界溯溪，5人失聯今天獲救。獲救者說，簡姓領隊一直說「再走30分鐘就到了」，持續走好幾小時，但走到天黑都走不到終點。

台中市清水區公所24人昨天前往南投縣仁愛鄉武界部落溯溪，眾人沿溪床走往景點「一線天」途中迷路，村民傍晚引導19人返回部落，南投縣消防局獲報，會同台中市消防局徹夜搜救，今天順利尋獲這5人，所幸人員都平安，由搜救隊陸續引導下山。

昨天適逢農曆「鬼門關」，失聯案引起關注，更聯想到武界壩2020年9月13日無預警異常放水釀4死案。據台中市政府民政局訊息，失聯5人包含當地9人座接駁車簡姓司機兼領隊、4名區公所行政助理分別為區長的65歲林姓司機、50多歲紀姓、50多歲柯姓、40多歲顏姓員工。

獲救者陸續到南投縣警察局仁愛分局武界派出所休息、進食，台中市長盧秀燕結束上午行程後，也趕赴武界派出所探視獲救者及感謝搜救人員。簡姓領隊因腳受傷，在4名消防員護送下，晚間約7時才抵達武界所，5人平安尋獲，由家屬各自載回。

簡姓領隊的家屬在派出所等候多時，並準備衣服給他更換，簡姓領隊短暫休息後步出派出所，面對媒體詢問，僅說「謝謝，很累了」，接著搭乘家人座車離開，對於為何帶團員一直走、是否知道路線、當時精神狀況等外界疑問，未正面回應。

獲救的柯姓男員工接受媒體聯訪表示，簡姓領隊一直帶他們走，且邊說「再走30分鐘就到了」，他們走好幾小時，一直問領隊「還要走多久」，領隊都說「還要再30分鐘」，他們連續問3、4次，領隊都說同樣的話，但一直走不到終點，直到天黑，無法再走。

柯姓男員工說，他們跟著簡姓領隊一直走，一路上很辛苦，領隊渡溪時還不慎滅頂，手機、鞋子被沖走，最後脫困游上對岸，柯男與其他同伴則在領隊的對面溪床過夜睡覺，大家撿木柴升火取暖，一方面驅趕野生動物不要靠近。

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柯男表示，領隊沒穿鞋子且整夜沒睡，走路較慢，因此獲救後走最後面；柯男也說，原本要去「一線天」，路程應該不遠，不知為何領隊帶他們一直走，獲救後有當地居民說：「可能是被魔神仔帶去」，才會一直往前走、並講同樣的話。

顏姓男子則說，他跟不上前面，所以自己過夜，半夜還有野豬跑出來，只好趕快到另一邊，遇到此事感覺很倒楣，聽信領隊一直說「半個小時就到了」；紀姓員工則說，看到救難人員非常高興。（編輯：郭諭儒）1110827