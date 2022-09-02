台中資優班性侵案 受害者：不需活在威脅與恐懼中

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台中一名女性（右2）在就讀國中資優班時期遭導師性侵，25年來內心飽受恐懼，她8月在人本教育基金會人員陪同下出席記者會揭發這起案件。中央社記者趙麗妍攝 111年8月20日

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市黃姓教師遭檢舉25年前長期性侵女學生，今天性平會審議結果予以重懲包括解聘、沒有退休金等。受害A女表示，請大家繼續關心本案，讓每個人都不需活在威脅與恐懼中。

人本教育基金會日前接獲投訴，黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復。女學生（A女）受害時間長達4年多。依人本教育基金會中部辦公室統計，累計已有3名受害者。該案被稱為「台中房思琪」案。

台中市性別平等委員會歷經4個月時間調查，至少5次約談相關人員，今天結果出爐予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用、沒有退休金。依據性平會法定流程，審議結果出爐，給予當事人書面陳述機會，陳述完後還將召開最後一次會議，確認是否維持原決議。

對於審議結果，A女發布聲明稿指出，感謝各界的關心與支持，現在打贏了第一仗，接下來仍然有漫長的道路要走，行為人有申復的權利，之後也還有法院的刑事調查，因此後續的審理是否公平公正，依然是需要關注的焦點。

她懇請大家一起繼續關心本案，為其他不敢發聲也沒有資源的受害者奮鬥，「讓每一個人，都不需要活在威脅與恐懼之中」。

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人本教育基金會透過新聞稿呼籲，市府不要急著給交代就不願意併案調查，不因為「解聘」當事人就可以結案，應擴大調查，才能防範未然並還給更多受害者正義，真正給社會交代。

人本教育基金會也提出訴求，除繼續擴大調查，包含3所學校和1所補習班，另應併案審查檢視並持續調查問題，積極改善性平環境，市府要更積極作為保護受害者，讓潛在受害者願意站出來，提供心理諮商資源給受害者。（編輯：謝雅竹）1110902