毒品慣犯全身癱瘓仍可指揮幫眾犯案 花警掃黑逮人

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮41歲黎姓男子4年前因非法持槍、毒品等案遭警方圍捕，因跳水溝逃逸造成全身癱瘓，但他仍持續用毒品控制幫眾，在網路色誘被害人到旅館，逼迫簽具本票恐嚇，警循線逮人移送法辦。

花蓮縣警察局刑事警察大隊副隊長張益新今天接受媒體聯訪指出，以黎男為首的犯罪組織長期在花蓮涉嫌販賣毒品、街頭鬥毆等案。

張益新指出，民國109年間該組織在網路以美照色誘被害人至旅館，再逼迫被害人簽具新台幣150萬本票，恐嚇被害人就範，過程中黎男坐輪椅指揮犯案，不受肢體障礙影響，被害人隱忍1年後，不堪凌辱向警方報案。

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張益新指出，花蓮警方立即成立專案小組展開偵辦，8月22日經向花蓮地院聲請搜索票，在花蓮地檢署檢察官指揮下，將黎嫌等13人拘提到案，查獲通緝1人，起出安非他命毒品4公克、本票等證物。全案依組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪嫌解送花蓮地檢署複訊。

黎男107年隱身花蓮吉安鄉某民宿內吸毒、改造手槍，警方多日跟監埋伏蒐證，黎男為躲避警方追捕，跳進2層樓高水溝內，造成頸椎受傷，全身癱瘓。（編輯：黃世雅）1110902