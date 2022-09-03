颱風軒嵐諾逼近 新北等3縣市疏散撤離逾600人

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（中央社記者劉建邦台北3日電）颱風「軒嵐諾」逼近，中央災害應變中心指出，今天截至下午3時30分，新北市、桃園市、新竹縣共疏散撤離691人。

颱風「軒嵐諾」逐漸靠近台灣，中央氣象局指出，根據最新路徑顯示，今天晚間暴風圈將碰觸東北角陸地，比原本預期要晚，各地風雨都會逐漸明顯。

中央災害應變中心下午召開颱風「軒嵐諾」第5次工作會報，中央災害應變中心指揮官、內政部長徐國勇聽完各部會報告後表示，從海域區域監視畫面發現，新北市野柳附近海岸仍有民眾行走，政府已宣導不要赴海邊觀浪，相關單位應盡快了解為何仍有民眾出沒在現場。

徐國勇說，若民眾仍不聽勸導，相關單位可依法裁罰。以空勤總隊每次出動救援任務為例，往返油料費約新台幣40萬元，包含當地消防單位等協助，加總後花費都很高，若提早預防並加強宣導民眾勿前往海邊觀浪等行為，就能減少發生意外可能性，藉此防範後續延伸情形。

他表示，颱風期間確保人民安全是第一考量。針對需預警性封閉重要道路，應透過各種方式，例如電視跑馬燈等，提早對外宣導，讓民眾了解封路封橋訊息。

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徐國勇指出，颱風「軒嵐諾」可能在今晚入夜後帶來大風大雨，應持續注意山區可能發生土石流、市區地下道可能淹水等情形。若需要收容安置山區民眾，可趁入夜前提早進行，並確保滯留離島地區的民眾物資充足。

中央災害應變中心報告指出，今天截至下午3時止，全台災情共發生181件，其中98件為路樹倒塌，集中在台北市、新北市居多。截至下午3時30分，新北市、桃園市、新竹縣共疏散撤離691人。（編輯：戴光育）1110903