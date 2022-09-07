邢泰釗：積極查察選舉不法 強化督導國安案件

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（中央社記者蕭博文台北7日電）檢察總長邢泰釗今天表示，針對中國對台長期滲透及近期密集軍演，最高檢將因應國安動態，督導檢察機關強化偵辦國安案件的品質；此外，積極查察選舉不法也是最高檢重要目標。

最高檢察署今天於法務部舉行媒體茶敘，由檢察總長邢泰釗說明最高檢近期工作，並指出最高檢未來重要措施包括國安案件與選舉查察。

邢泰釗說，中國對台長期滲透及近期密集軍演，造成國家安全威脅，最高檢依法有責任因應國安趨勢與動態採取應對策略，將強化檢察機關與有關機關的協調整合，才能與時俱進有效打擊各類新型態犯罪。

邢泰釗表示，檢察機關對國安案件偵查並無系統性訓練與傳承，對情資如何轉換成證據，專業仍有待加強；此外，營業秘密與國安息息相關，但民國105至110年間，營業秘密案不起訴比例有63.4%，定罪率60.6%，顯見廠商、司法機關、檢察機關都有加強空間。

邢泰釗說，偵辦國安案件的策進作為包括檢討績效制度、提升偵查品質、訓練研討與經驗分享、設立國安案件不起訴及無罪分析機制，並培養偵辦國安案件的專業檢察官。

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針對年底大選，邢泰釗表示，已印發偵查要領彙編、法令輯要、無罪分析等3本選舉查察葵花寶典，並以微電影與海報對民眾進行反賄選宣導，更重要的是積極嚴辦選舉不法案件，才是最佳宣導方式。

邢泰釗指出，統計至本月5日為止，檢察機關共受理424件選舉查察案件，其中賄選案件264件，暴力案件41件，黑函、選舉賭盤、幽靈人口等其他類案件則有119件。（編輯：張銘坤）1110907