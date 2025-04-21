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專題／中國灰色侵擾不斷 檢察總長邢泰釗建議修法因應
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法律護國安3 / 中國灰色侵擾不斷 邢泰釗建議修法因應

2025/4/21 08:30（4/21 09:26 更新）
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最高檢察署檢察總長邢泰釗（圖）接受中央社專訪時說，針對毀損特殊國家關鍵基礎設施，情節重大者，應加重刑責。中央社記者謝幸恩攝 114年4月21日
最高檢察署檢察總長邢泰釗（圖）接受中央社專訪時說，針對毀損特殊國家關鍵基礎設施，情節重大者，應加重刑責。中央社記者謝幸恩攝 114年4月21日

中共滲透手法日益細緻，軍檢警調戮力偵辦發展組織、反滲透等案件，過去卻有刑度偏低等爭議。但隨著辦案單位嚴格蒐證，近年國安案件平均刑度悄然上升，定罪率也提高。中央社專訪最高檢察署檢察總長邢泰釗及第一線檢察官、法官，剖析國安案件偵審現況。

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）台灣海底電纜近期遭破壞干擾，連同多起中國人士偷渡來台，被視為灰色地帶侵擾。檢察總長邢泰釗說，應檢討破壞關鍵基礎設施的法規，就毀損海底輸電電纜的情節，應納入加重刑罰。

近期台灣海纜斷裂事故頻傳，台南地檢署日前即偵結中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪2月涉拖斷台澎第3海纜案，依違反電信管理法起訴中國籍王姓船長。

邢泰釗接受中央社專訪時分析，海底電纜分為有電信功能的通訊電纜，及不具電信功能的輸電電纜，若具電信功能的海纜遭破壞，可依電信管理法處以刑責，若是基於國安目的破壞，最重處10年以下徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

邢泰釗特別提到，毀損不具有電信功能的海底輸電電纜，無法適用電信管理法，僅能以刑法毀損罪論處，刑罰較輕，僅有2年以下有期徒刑，且無法處罰過失犯，難以產生嚇阻作用。

邢泰釗表示，海底通訊電纜的電信電訊功能可透過低軌道衛星或其他方式取代，但海底輸電電纜的通電功能，重要性不低於通訊電纜，無法以其他方式取代，對社會大眾的損害可能更大。

邢泰釗認為，未來國安法制應全面檢討，尤其關鍵基礎設施，不限於海底通訊電纜與輸電電纜，相關法規也應一併檢討，就特殊國家關鍵基礎設施，情節重大者，毀損行為加重刑責，以反映行為對社會產生的危害，並以相應的刑責處罰。

另方面，台灣近年發生多起中國人士駕駛船舶自中國闖進台灣海域或港口，由於這些人的動機不明，引發外界對國安問題的疑慮。

中國阮姓男子駕駛快艇自福建省出發，駛入淡水河碼頭，落網後稱「投奔自由」，法院判刑8月定讞。此外，共軍東部戰區4月間宣布在台灣周邊展開聯合演訓，中國鄭姓男子隨即企圖從金門海域偷渡入境遭查獲，法院已裁定羈押禁見。

邢泰釗指出，中國人士偷渡來台，自新冠肺炎疫情前即陸續發生，有些人確實非常可疑，偷渡上岸後淡定地坐在岸邊，面對司法警察的調查，聲稱投奔自由，身上沒有手機、身分資料，與過去常見的偷渡客，上岸後急於躲藏並有接應者的情形明顯不同。

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邢泰釗表示，若是境外敵對勢力有意的安排，測試台灣上岸途徑，目前台灣法令對此沒有特別規範，且這種情況因為中國的資訊流、金流、人流不透明，所以難以查證偷渡者的確實目的與動機。

邢泰釗說，此一現象陸續發生，可能是敵危勢力一系列對台灣社會相關海防、國安反制速度與作為的刺探與蒐集行為，若能夠舉證其是「意圖危害國家安全或社會安定」而進行的刺探或蒐集資料行為，相關的國安法規也應將此類型納入規範。（編輯：蕭博文）1140421

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圖為台灣國內海底電纜分布及登陸站。（中央社製圖）
圖為台灣國內海底電纜分布及登陸站。（中央社製圖）
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