醫院急診室聚眾鬥毆患者 台中警速逮3人送辦

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台中市白姓男子等3人8日凌晨前往西屯區澄清醫院中港分院，涉嫌找就醫的劉姓男子理論並動手毆打，警方獲報到場偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年9月8日

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市林姓男子今天凌晨在西屯區某酒店毆打劉男，警方獲報到場將林男送辦，劉男送醫治療；林男的友人白男等3人得知，到醫院找劉男理論並毆打後逃逸，警方獲報1小時內再將白男等3人送辦。

台中市警察局第六分局今天告訴中央社記者，警方今天凌晨零時32分獲報，西屯區澄清醫院中港分院有人打架，立即出動快打警力15名到場，到場時涉案人都已逃逸，立即組成專案小組偵辦。

警方初步調查，今天凌晨零時14分，42歲林男與51歲劉男酒後在西屯區青海南街上某酒店發生口角糾紛，警方獲報趕到現場，發現林男動手毆打劉男，且林男不聽制止與警方發生拉扯，警方隨即噴辣椒水將林男以現行犯逮捕，依傷害及妨害公務罪送辦。

警方並通報救護車將劉男與另名受傷的39歲王女，送往澄清醫院中港分院治療。林男的友人白男等3人得知後，便前往醫院急診室與劉男理論並出手毆打劉男。

經警方調閱監視器偵辦，在獲報1小時內將白男等3人逮捕到案，全案訊後依傷害、聚眾鬥毆及違反醫療法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110908