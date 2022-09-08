更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

醫院急診室聚眾鬥毆患者 台中警速逮3人送辦

2022/9/8 10:28（9/8 11:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市白姓男子等3人8日凌晨前往西屯區澄清醫院中港分院，涉嫌找就醫的劉姓男子理論並動手毆打，警方獲報到場偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年9月8日
台中市白姓男子等3人8日凌晨前往西屯區澄清醫院中港分院，涉嫌找就醫的劉姓男子理論並動手毆打，警方獲報到場偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年9月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市林姓男子今天凌晨在西屯區某酒店毆打劉男，警方獲報到場將林男送辦，劉男送醫治療；林男的友人白男等3人得知，到醫院找劉男理論並毆打後逃逸，警方獲報1小時內再將白男等3人送辦。

台中市警察局第六分局今天告訴中央社記者，警方今天凌晨零時32分獲報，西屯區澄清醫院中港分院有人打架，立即出動快打警力15名到場，到場時涉案人都已逃逸，立即組成專案小組偵辦。

警方初步調查，今天凌晨零時14分，42歲林男與51歲劉男酒後在西屯區青海南街上某酒店發生口角糾紛，警方獲報趕到現場，發現林男動手毆打劉男，且林男不聽制止與警方發生拉扯，警方隨即噴辣椒水將林男以現行犯逮捕，依傷害及妨害公務罪送辦。

警方並通報救護車將劉男與另名受傷的39歲王女，送往澄清醫院中港分院治療。林男的友人白男等3人得知後，便前往醫院急診室與劉男理論並出手毆打劉男。

經警方調閱監視器偵辦，在獲報1小時內將白男等3人逮捕到案，全案訊後依傷害、聚眾鬥毆及違反醫療法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110908

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族