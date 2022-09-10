更多編輯台推薦新聞：
圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點
產經

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演
文化

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台南男酒後騎車疑自撞護欄遭割喉 送醫不治

2022/9/10 12:12（9/10 12:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣10日電）台南市陳姓男子昨天晚間酒後騎機車返家，經嘉義縣義竹鄉台19線路段，疑自撞護欄，喉嚨處遭鋒利處割傷，鮮血直流，救護車趕抵時已無呼吸心跳，送醫急救仍不治；原因待調查。

嘉義縣消防局昨晚7時44分接獲報案，台19線96公里南向附近發生機車事故，救護車趕抵時發現51歲陳姓男子疑自撞護欄，喉嚨處有大面積撕裂傷、右大腿及右小腿開放性骨折，呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救後仍不治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，住台南市學甲區的陳姓男子經抽血為酒駕，昨天於嘉義朴子市拜訪友人後騎機車返家，研判酒後注意不集中，疑自撞護欄，脖子又遭護欄鋒利處割傷，造成大面積撕裂傷、鮮血直流。

警方說，報案人指發現陳姓男子與機車倒在路旁，將在附近路段調閱路口監視器，釐清是否遭其他車輛擦撞；陳姓男子死因下午由台灣台南地方檢察署代相驗釐清。（編輯：李明宗）1110910

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族