台南男酒後騎車疑自撞護欄遭割喉 送醫不治

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（中央社記者黃國芳嘉義縣10日電）台南市陳姓男子昨天晚間酒後騎機車返家，經嘉義縣義竹鄉台19線路段，疑自撞護欄，喉嚨處遭鋒利處割傷，鮮血直流，救護車趕抵時已無呼吸心跳，送醫急救仍不治；原因待調查。

嘉義縣消防局昨晚7時44分接獲報案，台19線96公里南向附近發生機車事故，救護車趕抵時發現51歲陳姓男子疑自撞護欄，喉嚨處有大面積撕裂傷、右大腿及右小腿開放性骨折，呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救後仍不治。

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警方表示，住台南市學甲區的陳姓男子經抽血為酒駕，昨天於嘉義朴子市拜訪友人後騎機車返家，研判酒後注意不集中，疑自撞護欄，脖子又遭護欄鋒利處割傷，造成大面積撕裂傷、鮮血直流。

警方說，報案人指發現陳姓男子與機車倒在路旁，將在附近路段調閱路口監視器，釐清是否遭其他車輛擦撞；陳姓男子死因下午由台灣台南地方檢察署代相驗釐清。（編輯：李明宗）1110910