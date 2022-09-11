持菜刀砍殺前妻未遂獲和解 男子遭判3年4月

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（中央社記者劉世怡台北11日電）劉姓男子與妻子因小孩教養不睦，不滿她帶孩子外宿不告知地址，竟持菜刀赴她工作地點砍刺追殺未果。二審日前考量兩人和解，已離婚，劉男沒前科等，依殺人未遂罪判刑3年4月。

一審台北地方法院判決指出，兩人平時即因小孩教養等事而有不睦，劉姓男子因不滿妻子帶著小孩在外另住他處且不告知地址，於民國110年11月21日晚間8時許，兩人電話溝通未果並爭執後，持菜刀赴妻子工作的服飾店。

判決指出，劉男朝妻子的頸、胸部刺去，妻子閃躲並爬行至櫃台後，劉男仍持刀緊追，妻子持續抓住劉男的手並加以抵抗，趁勢甩掉菜刀往店外扔去。路人見狀進入店裡將劉男壓制在地，直至警員到場處理。

一審考量，劉男對妻子揮舞、壓制及追擊的方式進行殺人犯行，犯罪手段激烈，但在妻子掙脫及反抗的過程中，劉男並未持續以更激烈手段傷害，且於他人協助制止後，也停止殺害行為。

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一審審酌，劉男沒有前科，兩人雖有嫌隙，但並非深仇大恨，被害人飽受驚嚇，甚至於開庭時嚎啕大哭，導致身心所承受痛楚，難以抹滅，依殺人未遂罪判劉男3年6月徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審合議庭考量，劉男是因偶發爭執，在情緒激動之下，未詳加思慮而作出本件犯行，事後深感懊悔，且遭受被害人與他離婚及家庭破碎的不良結果，以及雙方以新台幣67萬元達成民事上調解，若以殺人未遂犯行，科以最低度刑仍嫌過重，依刑法第59條規定情堪憫恕減刑，改判劉男3年4月。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110911