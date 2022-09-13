台東大學附屬特教學校校車追撞貨車 5人受傷送醫

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東大學附屬特殊教育學校校車今早接送學生到校途中，從後方追撞疑似忽然緊急煞車的大貨車，3名學生和學校導護、司機受傷送醫，警方將進一步調查了解肇事原因。

今天上午台東縣消防局接獲通報，卑南鄉明峰村忠孝路上有學校巴士從後面撞上大貨車，多人受傷。台東縣消防局動員南王、卑南、延平3處救護車趕往搶救。

車禍現場是台東大學附屬特殊學校的校車從後方撞上大貨車，由於撞擊點是在駕駛座，許姓司機一度受困，經搶救脫困送醫，頭部和身體多處受傷，在一旁的王姓導護以及2男、1女學生受傷，均無生命危險，分別送往台東馬偕醫院和基督教醫院。

車上另有4名學生受到驚嚇，車禍後學校老師立即趕到現場和醫院安撫學生，並將未受傷學生接回學校。

據現場民眾描述，在前方行駛的大貨車忽然緊急煞車，跟在後方的學校巴士試圖往右閃，但因閃避不及左車頭撞上大貨車的右車尾。台東縣警察局表示，目前車禍原因以及雙方駕駛是否有酒駕，尚在調查中。（編輯：陳仁華）1110913