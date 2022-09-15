詐領國旅補助50多萬元 高雄飯店主管遭起訴

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄某飯店2名主管為詐領國旅補助，除找員工蒐集親友證件申請補助，還將團客更改成符合申請資格的自由行旅客，向政府詐得新台幣50多萬元及500多張夜市券，依詐欺等罪起訴。

交通部觀光局在民國108年9月1日至109年1月31日推出「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，經濟部也推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫促進夜市消費方案」，補助自由行旅客週日至週五平日時段入住參與活動的旅宿業，1房1晚可折抵1000元，且每房可領200元夜市抵用券。

高雄地檢署指出，高雄某飯店歐姓女執行董事和潘姓副總經理竟指使員工，向未實際入住的親友蒐集身分證或健保卡等證件申辦補助，若申辦成功，每筆可獲得200元現金及200元夜市券。

飯店員工最後蒐集到136筆個資，向政府申請到13萬6000元國旅補助及136張夜市券。歐姓女執行董事和潘姓副總經理又指示將團體旅遊入住旅客，更改為符合申請補助資格的自由行旅客來請領補助。

飯店共將413人團客更改為自由行旅客，不過有10多人因複查資格不符，放棄申請，最後共向政府詐領逾40萬元補助及400多張夜市券。

檢警獲報前往搜索，扣押收據、支出請款單、補助款名單、支出明細、轉帳傳票、對帳資料等，歐、潘2人被偵訊時也坦承犯行，檢方依加重詐欺取財、偽造私文書等罪嫌起訴。

至於受指使的飯店員工，有33人獲緩起訴處分，其餘獲不起訴處分，緩起訴處分者還得向公庫支付5000至5萬元不等，並接受法治教育。（編輯：張芷瑄）1110915