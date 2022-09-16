柬埔寨風聲緊逃回台灣 南警逮2男3女送辦

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（中央社記者張榮祥台南16日電）柬埔寨詐騙及人口販運猖獗曝光後風聲鶴唳，遠赴當地任職的詐騙集團幹部逃回台灣，台南市警局第五分局昨天在桃園逮捕2男3女，依法送辦。

台南市警局第五分局警員今天告訴中央社記者，警方透過受害人，昨天在桃園逮捕以32歲林姓男子為首的5名詐騙集團成員，其他4人多為20多歲男女，分別是林姓女子、葉姓女子、陳姓女子及張姓男子。

警方調查，柬埔寨詐騙及人口販運曝光，又逢3名台南男子在金邊遭槍殺身亡，風聲太緊，在柬埔寨擔任詐騙集團管理職的林姓男子和林姓女子，8月底混在受害人中逃回台灣，登機前還恐嚇受害人不准洩密，否則會去找他們算帳。

林男原在台灣從事詐騙，後來被中國詐騙集團吸收成為幹部，今年2月「升遷」至柬埔寨任職「人事主管」，負責管理被害人食衣住行；林女是「人事組長」，專責指揮誘騙；葉女、張男和陳女則在台灣執行網路誘騙、辦理護照及接送等工作。受害人直到下飛機才得知被迫加入詐騙集團。

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警方發現，林男等5人所屬的詐騙集團，分為人事部和業務部，人事部工作內容主要是欺騙台灣人到柬埔寨，業務部工作以感情、虛擬貨幣投資等方式，誘騙歐美國家華人，造成遭拐騙到柬埔寨的台灣人同時有受害人和加害人身分。

受害人一旦入境柬埔寨遭到控制，詐騙績效不佳，中國籍幹部會逼迫女性被害人做仰臥起坐、伏地挺身、深蹲等體罰，男性被害人則多被毆打。警方訊後，今天將以人口販運、組織犯罪等罪嫌，將林男等5人移送法辦。（編輯：郭諭儒）1110916