蘇震清自訴檢察官案 法院不受理確定

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（中央社記者蕭博文台北16日電）立法委員蘇震清被控貪污案一審遭判10年，他另提起自訴，指控台北地檢署承辦檢察官涉嫌偽造文書。一、二審均判決自訴不受理，案經最高法院駁回上訴確定。

全案起於，前太流公司董事長李恒隆涉嫌為奪回SOGO經營權，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人；檢調109年7月間發動搜索、約談，同年9月間起訴全案。

台北地院7月間一審宣判，蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明判刑7年4個月至10年不等，其中蘇震清被認定收賄新台幣2580萬元，判刑10年，案件上訴高院審理中。

蘇震清在一審審理期間提起刑事自訴，指控台北地檢署疑似變造、掩蔽偵訊錄音，包含民國109年8月10日訊問李恒隆的檔案，侵害他受憲法保障公平審判的訴訟權益，檢察官涉犯偽造文書及濫權追訴等罪。

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台北地院審理自訴案後認為，濫權追訴罪部分，個人並非該罪的直接被害人，依法不得提起自訴，蘇震清對於本案犯罪事實全部均不得自訴；蘇震清提起本件自訴，於法未合，且無從補正，不經言詞辯論，直接判決不受理。

案經蘇震清提起上訴，二審由台灣高等法院審理，駁回蘇震清對檢察官部分的上訴，仍判決自訴不受理；蘇震清不服二審判決提起上訴，最高法院昨天予以駁回確定。（編輯：方沛清）1110916