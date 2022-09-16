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檢警調選前查緝不法金流專案 查扣凍結5.5億元

2022/9/16 18:23
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（中央社記者蕭博文台北16日電）高檢署今天表示，為阻絕賄選資金來源，於中秋連假前後發動選前查緝不法金流專案，查扣及凍結犯罪所得約新台幣5億5767萬餘元，斬斷犯罪集團命脈，維護金融秩序與選風。

台灣高等檢察署發布新聞稿指出，地下通匯及詐欺集團水房是當前犯罪者移轉不法金流的主要管道，不僅危害金融秩序，更對年底九合一地方選舉造成巨大威脅。

高檢署表示，為避免境外不法資金入境，影響選舉而動搖民主政治的根基，經邀集法務部調查局、內政部警政署刑事警察局召開專案會議後，於9月5日至15日間的中秋連假前後，發動選前查緝不法金流專案。

新聞稿指出，依各地檢署及調查局、刑事局彙報成果，此波執行累計查緝案件共112案，涉案人數計449人，其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押獲准人數計25人。

高檢署說，此次專案查扣及凍結的犯罪所得約5億5767餘萬元；被告所涉匯兌或洗錢總額約1兆3919億元，地區以中國大陸及越南為主。

高檢署指出，特別值得一提的是台北地檢署指揮刑事局破獲以范姓嫌疑人為首，代號「百老匯」的洗錢水房集團，經初步統計自110年12月至111年9月間總計洗錢金額逾1兆元。

新聞稿最後提到，這次查緝專案在檢警調充分合作下，獲致良好成效；高檢署將秉持一貫執法理念，持續督導各地檢署執行查緝，防堵有心人士利用不法金流介入影響年底選舉。（編輯：張銘坤）1110916

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