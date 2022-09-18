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高雄茄萣民宅暗夜火警1男不治 初步排除地震造成

2022/9/18 10:43（9/18 11:36 更新）
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高雄市政府消防局勤指中心17日晚間10時9分獲報，茄萣區仁愛路三段一處民宅發生火警，消防局出動13車25人前往搶救，迅速撲滅火勢。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月18日
高雄市政府消防局勤指中心17日晚間10時9分獲報，茄萣區仁愛路三段一處民宅發生火警，消防局出動13車25人前往搶救，迅速撲滅火勢。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月18日
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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高雄市茄萣區一處民宅昨天晚間地震後發生火警，消防人員趕到救出一對同居男女，鄭男救出時昏迷，送醫搶救宣告不治，周女則無生命危險，起火原因初步排除地震因素。

高雄市政府消防局勤指中心昨天晚上10時9分獲報，茄萣區仁愛路三段一處民宅發生火警，消防局出動13車25人前往搶救，迅速撲滅火勢，並救出一對同居男女。

警消表示，62歲鄭姓男子救出時已失去意識，40歲周姓女子則意識清醒，救護人員就近將兩人送台南市的醫院救治，鄭男經搶救宣告不治，周女則無生命危險，持續治療中。

警消調查起火原因，初步排除與地震有關，也排除人為縱火，詳細起火原因尚待火調釐清。（編輯：陳仁華）1110918

高雄市政府消防局勤指中心17日晚間獲報，茄萣區仁愛路三段一處民宅發生火警，消防人員前往搶救，救出一對同居男女，男子救出時昏迷，送醫搶救宣告不治，女子則無生命危險。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月18日
高雄市政府消防局勤指中心17日晚間獲報，茄萣區仁愛路三段一處民宅發生火警，消防人員前往搶救，救出一對同居男女，男子救出時昏迷，送醫搶救宣告不治，女子則無生命危險。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月18日
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