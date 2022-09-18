規模6.8台東強震台鐵6項災情 花蓮到台東不通

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台東今天下午規模6.8地震造成台鐵列車、軌道、電力出現6項災情，包含停靠東里站的420次自強號傾斜脫軌、東里到玉里間雙線軌道變形等，截至晚間6時，花蓮到台東路段不通。

台東自昨晚9時許接連地震，今天下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。

根據台鐵局通報，台鐵因地震出現6項災情，包含東里站因強震導致月台水泥雨棚崩坍，壓到停於站內的420次自強號（柴聯車），420次有6節車廂傾斜，旅客20人無人受傷，均已引導至車外，目前花蓮至台東路線（含電車線）不通。

還有東里到玉里間雙線軌道彎曲變形；電力維修車在東里站到東竹站間（K96+200）二軸出軌，人員未受傷；富源到瑞穗間（K60+900）因地震挫屈，受損軌道約5公尺，已派員至現場搶修；玉里到瑞源間電車線故障，電桿傾倒；萬榮站北側萬里溪橋第11橋墩止震塊破損，無法行車。

台鐵指出，已經成立一級緊急應變小組，也已聯絡消防隊及救難大隊協助，並指派副局長馮輝昇及局內主管赴現場。

台鐵表示，因受地震災害影響，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次，持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次。

至於持用電子票證旅客，運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。

台鐵說，即時起台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘；台東站及以南各站往西部地區旅客，可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。（編輯：陳清芳）1110918