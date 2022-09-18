台東強震 11省道路段零星災情

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（中央社記者余曉涵、蔡智明台北18日電）受到台東規模6.8地震影響，根據公路總局最新統計，截至今天下午5時50分，共有11處省道路段出現零星災情，預計部分路段下午6時起陸續恢復通行。

台東自昨晚9時許接連地震，今天下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。

交通部公路總局發布新聞稿表示，所屬養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，公路總局應變小組持續開設，經巡查轄區道路災情，截至今天下午5時50分，預警性封閉路段1處，為高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），預計19日下午5時恢復常態管制。

道路災阻路段5處，包含花蓮縣玉里鎮台9線278K+689~279K+264玉里大橋橋面龜裂；台東縣鹿野鄉台9線339K+400北上路段邊坡坍方，預計今天下午6時恢復雙向通行；台20線192K（新武路段）邊坡坍方阻斷，預計今天下午6時恢復雙向通行。

台20線195K（新武路段）邊坡坍方阻斷，預計今天下午6時恢復雙向通行；台30線32.5K路面龜裂，下陷落差10到20公分，預計明天上午9時恢復雙向通行。

道路災情路段6處，公路總局指出，包含嘉義縣大埔鄉台3線321K（澐密戰備路段）落石坍方，無人員傷亡，已於下午4時48分單線雙向通車；花蓮縣玉里鎮台9線275K玉興橋I型梁4支掉落，12支位移，未開放通行施工區域內，不影響通行；花蓮縣玉里鎮台9線282K+200安通橋有龜裂、隆起情況。

花蓮縣玉里鎮台9線290K竹田路段路面隆起，目前可單線雙向通行；花蓮縣富里鄉台9線300K路基隆起；台東縣成功鎮台11線119K嘉平5號橋伸縮縫龜裂，尚可通行。

受到地震影響，台3線嘉義路段321K處土石坍方，巨石、大樹阻斷道路，公路總局第五區養護工程處曾文工務段出動人員機具在現場排除土石。

嘉義縣政府告訴中央社記者，目前台3線已恢復單線通車，但餘震不斷，警方派員現場擺設交通錐實施交通疏導管制，下午發生落石當下未有傷亡情事發生。

公路總局提醒，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊。（編輯：張雅淨）1110918