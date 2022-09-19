受刑人陳坤和逃逸案 中監查出行政疏失將懲處

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中監獄受刑人陳坤和骨折至中國醫藥大學附設醫院回診，前天被發現破壞腳鐐逃逸，昨天在桃市落網。台中監獄初步調查後，認定有關人員涉有行政疏失，將待政風調查後進行懲處。

台中監獄副典獄長楊戶政今天接受中央社記者電話訪問時表示，全案經初步完成行政調查後，認定有關人員涉有勤務、戒具施用疏失，目前正進行政風相關調查，待完成後會報法務部進行相關懲處。

檢警調查，45歲的陳坤和因毒品、槍砲與加重竊盜等案件，刑期有16年，他在今年3月間入獄，入獄前因左後腳跟骨折接受手術，16日前往中國醫藥大學附設醫院回診拔除鋼釘，17日完成手術後，當天下午5時24分有人發現他破壞腳鐐逃脫。

台中第二警分局獲報後展開調查，陳坤和先到醫院附近的台中崇德殯儀館停車場，竊走1輛鑰匙未拔的小貨車後逃逸；途中，遇到警車後棄車逃跑；他變裝又轉搭車北逃，昨天下午在桃園市落網。

陳坤和昨天落網前還持刀自傷，經送往中壢天晟醫院治療後，昨天晚間在台中監獄與台中看守所共派出4名戒護人力下，移送至中國醫藥大學附設醫院加護病房進行治療戒護。（編輯：戴光育）1110919

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