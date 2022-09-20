高雄煉鋼廠疑爐渣爆炸 越南籍工人當場燒死

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高雄小港區20日下午發生工安意外，海光煉鋼廠一名越南籍移工在操作怪手進行爐渣破碎作業時，因爐渣爆炸引起火勢，移工來不及逃生當場死亡。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月20日

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄小港區今天下午發生工安意外，海光煉鋼廠一名越南籍移工在操作怪手進行爐渣破碎作業時，因爐渣爆炸引起火勢延燒至怪手，移工來不及逃生當場死亡，勞工局已勒令停業。

高雄市政府消防局發布訊息指出，小港區永光街中午近2時發生工安事故，消防出動5車14人前往搶救，現場為處理爐渣時發生爆炸，現場一名41歲越南籍移工明顯死亡，未送醫，相關原因目前正在調查中。

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高雄市政府勞工局表示，海光企業煉鋼廠所僱越南籍勞工操作怪手進行爐渣破碎作業時，因爐渣爆炸引起火勢延燒至怪手，勞工來不及逃生當場死亡。

勞工局勞檢處經派員前往查處，初步研判可能原因為高溫爐渣含水導致爆炸，目前已通知施工廠商停止作業，雇主違反職安相關法規部分，將移送高雄地檢署追究雇主刑事責任，並已派員協助移工家屬善後處理事宜。（編輯：黃世雅）1110920