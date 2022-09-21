國家防災日震災搶救演練 北市搜救隊挺進花蓮

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）9月21日為國家防災日，台北市消防局今天表示，台北市搜救隊不畏近日台東規模6.8強震和餘震，動員10車、39人和2搜救犬挺進花蓮，執行大規模震災救災動員演練，以提升效能。

消防局今天發布新聞稿表示，今年是921大地震滿23週年，台北市搜救隊於19至21日參加今年度國家防災日大規模震災救災動員演練，藉此貼近實際災害情境演練方式，熟悉大規模地震的救災程序。

台北市搜救隊不畏台東規模6.8地震及餘震不斷情形再次挺進花蓮，執行大規模震災救災動員演練。消防局指出，這次演練結合台北市結構工程工業技師公會及台北榮民總醫院災難醫療救護隊(DMAT)，並動員10車、39人、2搜救犬前往花蓮縣，參加為期3天的複合式災害分區指揮及搶救演練。

同時，演練情境是模擬花蓮縣外海東部琉球隱沒帶發生規模8.0地震，台北市搜救隊分別採陸路、鐵路及海運方式前往災點，並擔任救災活動據點分區協調中心，針對各搜救隊伍進行任務指派、分區評估及大規模震災人命搜救指管演練。

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消防局說，台北市搜救隊抵達花蓮後隨即建立行動基地，同時成立分區協調中心協助管理，並派遣各縣市隊伍進行分區評估，並於翌日執行倒塌建築物破壞切割、建物支撐及侷限空間障礙物排除演練。

台北市搜救隊為具有多次執行國內外重大災害搶救經驗的搜救隊伍，消防局表示，藉由平日扎實的動員整備救災作為，以及透過這次跨單位整合救災演練，熟悉大規模救災程序及模式，以提升複合式災害搶救效能。（編輯：李亨山）1110921