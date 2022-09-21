高雄田寮山區私設掩埋場倒廢棄物 警逮4人落網

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高雄市湖內警分局21日表示，日前獲報指46歲何姓地主涉嫌在阿公店水庫上游集水區的田寮區秀峰山區內私設掩埋場，20日見時機成熟前往查緝，帶回何男等4人到案，全案依違反廢棄物清理法罪嫌移送檢方偵辦。（高雄市湖內警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月21日

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄何姓地主涉在阿公店水庫上游集水區田寮秀峰山區內私設掩埋場，並以每車新台幣800元收費代掩埋，初估1天約可賺5萬元，警方昨天帶回何男等4人到案，全案依廢清法送辦。

高雄市政府警察局湖內分局今天下午發布新聞稿指出，警方接獲線報指稱46歲綽號「訓仔」的何姓地主涉在阿公店水庫上游集水區的田寮區秀峰山區內私設掩埋場，以收受不特定人廢棄物後掩埋，並收取每車800元代價，牟取暴利。以每天約60到70台車傾倒廢棄物計算，每天約可獲利5萬元。

警方近期在山林間產業道路蒐證，昨天上午見時機成熟，專案小組協同警政署保七總隊第三大隊第三中隊、高雄市政府環保局稽查科等單位前往查緝，當場查獲41歲張姓、51歲蘭姓貨車司機、42歲何姓工地負責人等3人涉嫌傾倒廢棄物，並通知主謀何姓地主到案說明。

環保局稽查後，認定何姓地主等4人涉違反廢棄物清理法第46條規定，經分局員警帶回調查後依違反廢棄物清理法罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

專案小組調查，何男私設掩埋場供傾倒掩埋持續約1個月，但實際獲利仍需等到現場開挖後才能估計，現場估計傾倒面積約1甲多。

警方呼籲，非法傾倒廢棄物除對環境造成嚴重破壞，也會危害人體健康導致疾病發生，如被查獲將依廢棄物清理法處以最重5年刑責，得併科1500萬元以下罰金。（編輯：張芷瑄）1110921