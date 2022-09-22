自稱唐澤貴洋恐嚇放炸彈 警通緝涉案中國籍男子

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（中央社記者劉建邦台北22日電）刑事局今天表示，總統府、台鐵等處曾接獲自稱唐澤貴洋網友留言恐嚇要放炸彈，查出曾在台灣就讀的中國籍24歲張姓男子涉案，並在中國以境外跳板發布恐嚇言論，已發布通緝。

刑事局召開記者會，電信偵查大隊大隊長謝有筆指出，去年9月起，台灣高鐵、台灣鐵路管理局陸續接獲自稱唐澤貴洋在網路留言要放炸彈，類似恐嚇留言也出現在總統府等網站，經查以中國籍張姓男子涉嫌重大。

刑事局查出，中國籍張姓男子曾在民國105年至110年間在台灣就讀大學、研究所，在中部某大學期間，曾因要追求學妹卻盜用網路帳號，遭警方依恐嚇罪嫌送辦，檢方詢後起訴張男。

張姓男子在去年7月期間，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響返回中國，但疑因曾在台灣遭起訴，心有不甘，返回中國後，透過境外跳板張貼恐嚇台灣公務機關及大眾運輸系統言論。

警方表示，張姓男子化名為唐澤貴洋，並透過境外跳板主機上網散布恐嚇留言，過濾國內連線境外特定跳板主機紀錄，並清查歷次留言時段用戶，分析恐嚇留言曾多次出現非台灣用語，掌握發文的張男身分。

警方掌握張姓男子身分後，再從地緣關係等，並交叉分析比對歷次恐嚇言論內容，發現跡證指向張男涉及連續恐嚇案，後續依恐嚇公眾罪嫌把事證函送檢方偵辦，因張男已離境，除通過管道通報，並發布通緝。

刑事局表示，透過網路散布恐嚇公眾言論，會造成社會恐慌，呼籲民眾收到類似恐嚇公眾內容電子郵件，不要轉傳或發布社群軟體，應立即報案。（編輯：李亨山）1110922