嘉檢起訴九合一選舉首宗賄選案 邢泰釗慰勉

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嘉義地檢署日前起訴今年九合一選舉全國首宗違反選罷法案件，最高檢察署檢察總長邢泰釗（前左2）22日由台南高分檢檢察長朱家崎（前右2）、嘉義地檢署檢察長張曉雯（前左）陪同，親赴嘉檢慰勉。（嘉義地檢署提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月22日

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）九合一選舉增溫，嘉義地檢署積極查察賄選及反賄選宣導，日前並起訴全國首宗違反選罷法案件，最高檢察署檢察總長邢泰釗今天到嘉檢致贈水果及「查賄葵花三寶典」書籍慰勉。

嘉義縣中埔鄉蔡姓村長被控以Line訊息向競選對手黃姓男子期約賄選，願意出新台幣30萬元換黃男退選，檢調日前搜索並傳喚，蔡姓村長坦承犯行，檢方14日依違反選罷法起訴，為九合一選舉首宗賄選起訴案。

嘉義地檢署發布新聞稿指出，檢察總長邢泰釗下午由台南高分檢檢察長朱家崎、嘉義地檢署檢察長張曉雯陪同到嘉義地檢署，邢泰釗特別致贈水果及「查賄葵花三寶典」書籍慰勉並鼓舞士氣，同時補助選舉查察業務費20萬元，支援持續推展查賄業務。

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邢泰釗除肯定檢察官積極查賄外，並分享查賄經驗，且重申「有聞必查、有據必辦」查賄行動綱領，秉持中立原則，只問是非，不存色彩，依據證據客觀判斷，不受任何外力不當干擾，秉持有效查賄就是最佳反賄選宣導策略。

嘉檢並在現場播放自製的真人真事訪談反賄選宣導影片「賄後ㄟ心聲」，內容是依據辦理107年地方公職人員選舉涉賄案件經驗，發覺被告大都是50歲以上為主，受賄因素不外乎人情壓力、鄰里口耳相傳，不了解賄選刑罰嚴重性，而涉案被告大多生活單純且無前科，歷經訴訟及執行過程身心俱疲，深感後悔。（編輯：謝雅竹）1110922