澎湖內垵遊憩區海灘 情侶遭風浪捲走獲救送醫

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（中央社澎湖縣24日電）澎湖著名的西嶼內垵遊憩區，今天下午一對情侶遭海浪捲走，海巡與消防人員在風浪中執勤救人，女子及時獲救無礙，賴姓男子救起呈OHCA送三總澎湖分院急救中。

消防局4時53分獲報後派遣第二大隊、西嶼分隊及湖西分隊消防車、救護車及救生艇共4車1艇9人前往救溺，由第二大隊副大隊長蔡順孝現場指揮，會同海巡署金馬澎分署第七岸巡隊執行救援。消防人員到場後，落水的29歲王女已由內垵南安檢所人員救起，無失溫情形。

由於當地海域風浪太大，消防人員搭乘民間船艇出海搜尋，隨後海巡巡防艇到場加入搜尋，直到5時38分發現37歲的賴男遭海浪捲至岸際，在場消防及岸巡人員見狀立即入水搶救合力拖帶上岸。

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賴男已呈OHCA（到院前心肺功能停止），立即實施心肺復甦術急救，由救護人員施予CPR+AED(電擊1次)、建立口咽呼吸道及BVM正壓輔助呼吸等處置後搬運上救護車，在6時16分送抵三軍總醫院澎湖分院救治。

據了解，在警局服務的賴男市馬公人，利用休假今天偕女友一同前往西嶼內垵遊憩區海灘戲水，目前意外原因仍待警方調查。澎湖海域今天刮起強烈東北季風，海上陣風高達9級，海上交通都宣告停航。附近民眾說，兩人可能利用退潮之際在海邊戲水，殊不知傍晚漲潮，加上海上風浪大遭捲走。（編輯：孫承武）1110924