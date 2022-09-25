基隆山壁大樹倒塌土石滑落壓車 駕駛直呼可怕

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市安樂區樂利2街62巷道路旁山壁上大樹疑受連日大雨，今天下午2時許突然倒塌，土石跟著滑落，一輛行進中的賓士車被壓到，女駕駛直呼太可怕，所幸無人受傷。

這名女駕駛接受媒體訪問說，她開車送友人回家途中遇到樹木倒塌，前後2顆大樹將車夾在中間，大樹還砸到車斷成好幾節，如果砸到人根本沒有生還機會。

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這名女駕駛說，事發時她愣住了，回過神嘗試開門，發現車門還能開啟便自行脫困，友人則受困，在眾人協助下脫困，只要差5公分命都沒了，實在太可怕。

警方獲報到場拉起封鎖線管制，除這輛賓士車外，另有2輛停放在路旁的車輛受到波及，區公所粗估滑落面積約20平方公尺，已出動人員將樹木鋸成數節後吊上卡車運離，並調派鏟裝機清除路面碎石，預計下午6時前開放通行。（編輯：李錫璋）1110925