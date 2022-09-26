兄弟檔萬里沙灘戲水游不回岸 陸海空搜尋
2022/9/26 17:43（9/26 18:16 更新）
33歲和30歲吳姓兄弟檔26日與家人前往新北市萬里區的沙灘戲水，2人到海中游泳疑體力不支游不回岸邊，陸海空持續搜尋。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月26日
（中央社記者王朝鈺新北26日電）吳姓兄弟檔今天前往新北市萬里區台2線49.6公里處沙灘戲水，2人到海中游泳疑體力不支游不回岸邊，搜救人員抵達現場並未發現2人，陸海空持續搜尋。
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包含33歲和30歲吳姓兄弟在內共4名大人和1名小孩，今天前往台2線49.6公里一處沙灘戲水，新北市消防局下午3時11分接獲家人通報，吳姓兄弟疑似體力不支游不回來，離岸邊約400、500公尺。
消防局立即出動6個分隊、瑞芳中隊和第6大隊，共20輛各式車輛和5艘船艇，及46名消防及義消人員前往救援，搜救人員抵達後並未發現2人蹤影，消防已在現場海域駕駛船艇搜索，另調派潛水人員下潛搜尋，直升機也抵達現場空域加入搜索行列。（編輯：李錫璋）1110926
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