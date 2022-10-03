詐騙集團假冒借款 苗縣4鄉鎮市長Line帳號遭盜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）年底公職人員選舉如火如荼進行，詐騙集團近來開始假冒候選人的通訊軟體帳號向民眾借款。苗栗縣已有4名鄉鎮市長陸續發現LINE帳號遭盜用，緊急告知鄉親，切勿受騙上當。

苗栗縣警察局刑警大隊今天透過新聞稿表示，地方公職人員選舉將近，詐騙集團利用此時機，冒用候選人照片及名字，創設新的通訊軟體Line帳號，隨機向民眾加入好友，或直接盜用候選人通訊軟體Line帳號，謊稱各種事由向民眾借錢。

警方指出，目前苗栗縣已發現有竹南鎮長方進興、頭份市長羅雪珠、西湖鄉長高阿賜以及三義鄉長呂明忠等4人的通訊軟體LINE帳號遭盜（冒）用，都已透過臉書緊急告知親友及民眾，所幸尚未接獲有民眾報案遭詐騙匯款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，「假親友借款」為常見詐欺手法，近期正值選舉期間，詐騙集團假冒候選人LINE帳號，主動聯繫民眾進行詐騙，已嚴重擾亂社會秩序，民眾切勿輕信，如接獲來路不明訊息借款、募款訊息，謹記「1聽、2掛、3查證」，立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。

苗栗縣警察局局長陳武康呼籲，候選人及民眾如發現個人名義遭冒用成立假LINE帳號，除了可通知親友、選民避免受騙外，也可透過LINE官方管道檢舉，並使用Line操作設定/我的帳號中關閉「允許自其他裝置登入」功能，且適時更換密碼，避免帳號遭盜用，保護自己也保護民眾。（編輯：方沛清）1111003