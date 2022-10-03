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苗栗頭份出租套房火警 6住戶獲救4人送醫

2022/10/3 23:32
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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣頭份市立德街一處出租套房晚間發生火警，警消獲報馳援，在20分鐘內控制火勢，並及時救出6名住戶，其中4人在疏散時疑因吸入濃煙，由消防局協助送醫檢查。

苗栗縣消防局晚間8時許接獲民眾報案稱，頭份市蟠桃里立德街一棟樓房竄出火苗，立即派遣消防人車趕往。

消防局第3救災救護大隊大隊長黃錫君告訴中央社記者，現場為7層樓建築，內有2戶出租套房，其中401號房起火燃燒竄出火煙，並向上延燒，立即布水線灌救，同時指派人力疏散住戶。

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黃錫君指出，火勢於8時20分獲得控制，8時40分撲滅，起火原因仍待調查；現場共救出6名住戶，年紀最小僅5歲，均意識清楚，但其中4人可能在疏散過程吸入濃煙，預防性送往頭份市為恭醫院檢查，應無大礙，其餘2人不願就醫。

頭份市長羅雪珠於火警發生時也趕赴現場關切，並透過臉書發文提醒鄉親，建築物通道不要堆積過多雜物，避免發生火災時延燒，平時並應注意用火用電安全及保持梯間通暢，並推廣裝設住宅用火災警報器，在火災發生時發揮示警效果，爭取逃生時間。（編輯：林治平）1111003

羅雪珠
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