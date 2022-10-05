躲民宅販毒 花蓮刑大查獲140包毒咖啡包逮2嫌

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花蓮縣警察局刑事警察大隊獲報，有不法集團在花蓮販售毒品咖啡包，日前持搜索票至某公寓搜索，查緝蔡姓犯嫌等2人，查扣140包毒品咖啡包、K他命，還起出新台幣3萬多元現金、手機、分裝袋等證物。（花蓮縣警察局提供）中央社記者張祈傳真 111年10月5日

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮縣警察局刑事警察大隊獲報，有不法集團在花蓮販售毒品咖啡包，經蒐證齊備，日前持搜索票至某公寓搜索，查緝蔡姓犯嫌等2人，查扣140包毒品咖啡包、K他命等證物後送辦。

花蓮縣刑警大隊副大隊長張益新今天接受媒體聯訪指出，9月27日持花蓮地方法院搜索票，前往犯嫌住處搜索，當場逮捕蔡姓等2名犯嫌，查扣140包毒咖啡包，總重403公克，K他命2小包、FM2藥丸23顆，還起出新台幣3萬多元現金、手機、分裝袋等證物。

張益新指出，全案依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌，移請花蓮地方檢察署偵辦。

張益新表示，毒咖啡包中通常都含有中樞神經興奮劑PMMA（俗稱強力搖頭丸）、中樞神經抑制劑一粒眠等成分，混和服用對身體危害大。

張益新表示，毒咖啡包價格便宜、包裝時尚，容易引起年輕人好奇嘗試，提醒民眾注意家中年輕學子，若長期有嗜睡、情緒起伏大或異常亢奮狀況，可能是涉毒徵兆，須留意及關心狀況。（編輯：黃世雅）1111005