澎湖馬公第三漁港火燒船 3漁船遭殃損失逾千萬

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馬公第三漁港6日清晨發生火燒船，昇順隆3號漁船幾全毀，2艘緊臨的漁船遭波及燻黑，財物損失初估超過千萬元，所幸無人傷亡。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年10月06日

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（中央社澎湖縣6日電）馬公第三漁港今晨發生火燒船，昇順隆3號漁船幾全毀，2艘緊臨的漁船遭波及燻黑，財物損失初估超過千萬元，所幸無人傷亡，起火原因由警出調查中。

澎湖縣政府消防局今天凌晨3時26分許，接獲民眾報案指稱，停泊在第三漁港靠近造船廠的船隻起火，派出人車前往搶救，並通知第13巡防區派遣海巡艇支援。

澎湖消防局由大隊長陳正宜率第一大隊、馬公與澎南分隊7車15人前往時、漁港可見火光與濃煙，緊急佈線搶救起火的「昇順隆3號」漁船、並增加水線進行周界防護。

由於風勢影響，火勢也波及緊臨的自用漁船「龍聯成」與「新財興2艘」漁船，船體遭燻黑，所幸火勢在半小時獲得控制，警消人員在火勢熄滅後，背空氣呼吸器並延伸水線登船進行殘火處理及射水降溫。

澎湖消防局表示，漁船火警案，在清晨5時13分完全撲滅，所幸未傳出有人受傷，至於財物損失及起火原因，由消防局火災調查人員進行後續調查。（編輯：李錫璋）1111006