苗栗機車雙載撞護欄1死1重傷 酒測均超標

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苗栗縣楊姓男子5日深夜騎乘機車載吳姓女子，行經台1線北上苑裡路段，因不明原因自撞護欄，造成吳女死亡、楊男重傷。警方表示，兩人酒測值均超標。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月6日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣楊姓男子（39歲）騎乘機車載吳姓女乘客（42歲），行經台1線北上苑裡路段，不明原因自撞護欄，造成吳女死亡、楊男重傷。警方今天表示，兩人酒測值均超標。

苗栗縣警察局通霄分局5日深夜11時許接獲通報，苑裡鎮台1線北上140.5公里處發生車禍意外，警消趕抵事故地點，發現一輛機車橫倒在馬路上，機車騎士和女乘客分別倒臥在中央分隔和南下內側車道。

救護人員急忙把2名傷患送醫救治，其中楊男全身多處擦挫傷，左側顏面骨折，轉送台中榮民總醫院救治。吳女當場已無生命跡象，經送往苑裡李綜合醫院急救，仍因傷重宣告不治。

警方透過抽血檢測發現，騎乘機車的楊男酒測值達1.20mg/L、吳姓女乘客酒測值達1.40mg/L，初步不排除是酒駕肇事，至於詳細事故原因以及責任歸屬還要進一步調查釐清。（編輯：李錫璋）1111006