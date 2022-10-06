更多編輯台推薦新聞：
京都「橘色惡魔」橘高校吹奏部來台 事前參加講座惡補台灣歷史
文化

京都「橘色惡魔」橘高校吹奏部來台 事前參加講座惡補台灣歷史

動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼
國際

動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

苗栗機車雙載撞護欄1死1重傷 酒測均超標

2022/10/6 09:32（10/6 09:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣楊姓男子5日深夜騎乘機車載吳姓女子，行經台1線北上苑裡路段，因不明原因自撞護欄，造成吳女死亡、楊男重傷。警方表示，兩人酒測值均超標。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月6日
苗栗縣楊姓男子5日深夜騎乘機車載吳姓女子，行經台1線北上苑裡路段，因不明原因自撞護欄，造成吳女死亡、楊男重傷。警方表示，兩人酒測值均超標。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣楊姓男子（39歲）騎乘機車載吳姓女乘客（42歲），行經台1線北上苑裡路段，不明原因自撞護欄，造成吳女死亡、楊男重傷。警方今天表示，兩人酒測值均超標。

苗栗縣警察局通霄分局5日深夜11時許接獲通報，苑裡鎮台1線北上140.5公里處發生車禍意外，警消趕抵事故地點，發現一輛機車橫倒在馬路上，機車騎士和女乘客分別倒臥在中央分隔和南下內側車道。

救護人員急忙把2名傷患送醫救治，其中楊男全身多處擦挫傷，左側顏面骨折，轉送台中榮民總醫院救治。吳女當場已無生命跡象，經送往苑裡李綜合醫院急救，仍因傷重宣告不治。

警方透過抽血檢測發現，騎乘機車的楊男酒測值達1.20mg/L、吳姓女乘客酒測值達1.40mg/L，初步不排除是酒駕肇事，至於詳細事故原因以及責任歸屬還要進一步調查釐清。（編輯：李錫璋）1111006

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族