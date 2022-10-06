張姓實況主網路散布謠言 違反社維法罰3000元

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（中央社記者王鴻國新北6日電）張姓網路遊戲實況主日前在網路上散布謠言，遭警方依違反社會秩序維護法送辦，全案經新北地方法院三重簡易庭裁定處罰鍰新台幣3000元。如不服裁定可提出抗告。

張姓實況主是知名網紅，於Twitch（圖奇）遊戲影片串流媒體平台直播中，張貼公告「我講一件一定會發生的」「蔡英文死了」等語，經警方傳喚張男到案說明，張男向警方表示，因為那個時候大家都在討論印度神童，他只是跟著預言一件事，並沒有什麼特別的意思。訊後，警方依社維法將張男移送裁罰。

全案由新北地方法院三重簡易庭審理，日前審結裁罰，裁定書內容指出，張男身為智識健全成年男子，稍加查證，即可知其所發布貼文內容與實際情況不符，卻率然不顧，逕自予以散發傳布，進而提供予圖奇串流媒體平台直播中不特定多數人觀閱瀏覽，已足認被移送人主觀上具有散布「蔡英文死了」訊息故意。

裁定書指出，此訊息內容，足以使見聞的民眾心生恐慌，擔憂現任總統蔡英文是否突遭變故身亡，致國家產生動盪，因而有害於公共安寧。法官認定被告以此方式散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰3000元。（編輯：方沛清）1111006